استدعاء ملاك محال سوق الخضار المحترقة في العتبة

قررت نيابة الموسكي، استدعاء ملاك المحلات والعاملين والشهود لسماع أقوالهم في حريق محلات سوق العطار، في منطقة العتبة؛ لبيان إذا كان هناك شبهة جنائية.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن سبب الحريق ماس كهربائي نتيجة حرارة الجو، وجارِ حصر التلفيات التي التهمت ما يزيد عن 20 محلا وباكية.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير أمن العاصمة، على حريق نشب داخل عدد من المحلات بسوق الخضار في منطقة العتبة بالموسكى ويقوم رجال الحماية المدنية بعمليات تبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغًا بنشوب حريق في سوق الخضار بالعتبة، وعلى الفور أمر اللواء أسامة فاروق بالدفع بـ10 سيارات إطفاء وخزاني مياه استراتيجي.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.