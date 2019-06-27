سايس لاعب المغرب: مواجهة كوت ديفوار صعبة لكن الأفضلية لنا

شدد رومان سايس لاعب المنتخب المغربي، على صعوبة مواجهة منتخب بلاده (اسود الاطلس ) مع منتخب كوت ديفوار في لقائهما الذي سيجرى غدا الجمعة في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في مصر.



وأكد سايس، في تصريحات أبرزتها جريدة (المنتخب) المغربية اليوم الخميس، أن المباراة لن تكون سهلة على المنتخبين، مشيرا إلى أن عناصر المنتخب المغربي ستكون أكثر تركيزا في تلك المواجهة، التي يتطلع خلالها المنتخب للفوز بها لضمان التأهل رسميا.



ويتقاسم منتخب المغرب صدارة ترتيب المجموعة مع نظيره الإيفواري(الافيال) برصيد ثلاث نقاط، عقب فوز الأول على ناميبيا 1 صفر في الجولة الأولى، التي شهدت تغلب الثاني بالنتيجة ذاتها على منتخب جنوب أفريقيا.



أوضح سايس "المنتخبان سيبحثان عن الفوز، والأفضلية تبقى للمنتخب المغربي الذي سيكون في كامل الجاهزية لتحقيق الفوز الذي ينتظره منا الجمهور المغربي. كل التحضيرات تمر في ظروف جيدة ولي اليقين بأن الأفضلية ستكون لنا في هذه المواجهة".



ويسعى منتخب المغرب لمواصلة تفوقه على كوت ديفوار، بعدما تغلب عليه في آخر مواجهتين جمعت بينهما، حيث تغلب منتخب أسود الأطلس 1 صفر على منتخب الأفيال في آخر لقاء جرى بينهما بالمسابقة القارية عندما التقيا في نسخة المسابقة التي جرت بالجابون عام2017.



وأكد منتخب المغرب تفوقه على نظيره الإيفواري، بعدما تغلب عليه 2 صفر بأبيدجان في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا العام الماضي.