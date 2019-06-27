"مكافحة المنشطات" تعلن حظر دراجين نمساويين

أعلنت لجنة مكافحة المنشطات النمساوية، اليوم الخميس، حظر الدراجين ستيفان دينيفل وجيورج بريدلر لمدة أربع سنوات، بسبب دوريهما في قضية متعلقة بممارسات تعاطي المنشطات، من خلال نقل الدم.

وجذب الثنائي انتباه السلطات، بعد مداهمات خلال بطولة العالم للتزلج النوردي (الشمالي) في سيفيلد، النمسا، في فبراير الماضي، في إطار تحقيق بشأن تعاطي المنشطات من خلال نقل الدم، والذي أطلق عليه عملية "أيدرلاس".

وتم تنفيذ مداهمات أيضا في إيرفوت بألمانيا.

ووفقا للجنة مكافحة المنشطات بالنمسا، تورط دينيفل في تعاطي المنشطات بالدم من يونيو 2014 حتى نهاية 2018، بينما تورط بريدلر من الأول من فبراير وحتى 23 ديسمبر 2018.

وسيتم إلغاء فوز دينيفل بطواف النمسا 2017، وانتصاره في طواف إسبانيا (فويلتا) في ذاك العام.

ويمكن للدراجين التقدم باستئناف ضد القرار خلال أربعة أسابيع.

وتتركز التحقيقات على ممارسات نقل الدم من جانب طبيب ألماني، لـ21 رياضيا، تم الكشف عن أسماء 15 منهم.

