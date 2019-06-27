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عالم

مصادر تونسية تكشف مخطط الإخوان لاستغلال شائعة وفاة الرئيس

الخميس 27/يونيو/2019 - 07:33 م
قايد السبسي
قايد السبسي
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كشف مصدر تونسي مطلع، اليوم الخميس، أن أعضاء حركة النهضة التونسية الإخوانية يسعون لجعل يوسف الشاهد رئيس الوزراء، رئيسا مؤقتا للبلاد عوضا عن رئيس البرلمان محمد الناصر، عقب الأنباء المترددة حول إعلان وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، والتي نفاها مستشار الرئيس التونسي وأوضح أن الرئيس "وضعه حرج".

وأوضح "المصدر" الذي رفض التصريح عن اسمه، أن رئيس البرلمان محمد الناصر، وصل للبرلمان وسط صراع دائر الآن حول البديل، في حال وفاة الرئيس السبسي.

وأشار المصدر التونسي إلى أن النص الدستوري في الفصل الـ 84، ينص على أنه عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية، لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور الوقتي، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية، ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي 60 يوما.

وتابع المصدر أن الوقت مهم بالنسبة إلى إخوان تونس فهم يريدون العبث في النص الدستوري، خاصة أنه دستوريا هناك اختلاف في الإجراءات بين الشغور المؤقت والشغور النهائي.

وأشار المصدر التونسي إلى النص الدستوري القائل: إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوما، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أوفي حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور النهائي، وتبلّغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.

ونبه المصدر إلى أن الأهم الآن بالنسبة للوضع السياسي التونسي، هو معرفة الحالة الصحية للرئيس (موت موت سريري) وهل يمكن أن تفضي إلى إعلان شغور مؤقت، إذ يعد الشغور النهائي (الوفاة) ضمانا لذهاب المنصب لرئيس البرلمان (صحته سيئة أيضا)، في حين أن الشغور المؤقت (موت سريري) إجراءات مختلفة.

ونوه المصدر إلى أن حالة الشغور المؤقت ستذهب الرئاسة إلى رئيس الحكومة (الشاهد المحسوب على النهضة) أما في الشغور النهائي فإن رئيس مجلس النواب هو من سيتولاها مؤقتا.

واختتم المصدر: "إن المحكمة الدستورية التونسية في كلتا الحالتين هي التي تعاين الشغور، في حين أن تونس بلا محكمة دستورية الآن، ما يدعوا للتساؤل من الذي سيدعو إلى معاينة الشغور وكيف سيتم ذلك"، محذرا من محاولة إخوان تونس للتحايل للسيطرة على البلاد.

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