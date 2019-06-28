أبرز النصائح للمواطنين للوقاية من ارتفاع درجات الحرارة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إعداد خطة وقائية للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري والإصابات بضربات الشمس، تزامنًا مع موجة الحر، والتغيرات المناخية، ويرصد "الدستور" أبرز النصائح للمواطنين في الشارع المصري حتى لا يصابوا بضربة شمس، ولتفادي الشعور بارتفاع درجات الحرارة، في سياق السطور التالية:-



- تناول السوائل بشكل كبير خلال هذه الفترة.

- عدم التواجد في الأماكن المغلقة لمدة كبيرة.

- التواجد في أماكن جيدة التهوية.

- ارتداء الملابس القطنية والابتعاد عن الملابس ذات الألوان الداكنة.

- الاستحمام بشكل يومي بماء فاتر.

- عدم التعرض للشمس بشكل مباشر دون واقٍ.

- التقليل من تناول الشاي والقهوة لدورهما في فقد الأملاح الهامة بالجسم والتي تسبب الجفاف.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إعداد خطة وقائية للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري والإصابات بضربات الشمس، تزامنًا مع موجة الحر، والتغيرات المناخية، ويرصد "الدستور" أبرز النصائح للمواطنين في الشارع المصري حتى لا يصابوا بضربة شمس، ولتفادي الشعور بارتفاع درجات الحرارة، في سياق السطور التالية:-



- تناول السوائل بشكل كبير خلال هذه الفترة.

- عدم التواجد في الأماكن المغلقة لمدة كبيرة.

- التواجد في أماكن جيدة التهوية.

- ارتداء الملابس القطنية والابتعاد عن الملابس ذات الألوان الداكنة.

- الاستحمام بشكل يومي بماء فاتر.

- عدم التعرض للشمس بشكل مباشر دون واقٍ.

- التقليل من تناول الشاي والقهوة لدورهما في فقد الأملاح الهامة بالجسم والتي تسبب الجفاف.