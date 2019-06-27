الكشف على 1438 مريضا في قافلة طبية لجامعة طنطا بقرية المنشأة الجديدة

نظمت جامعة طنطا اليوم الخميس، قافلة طبية بيئية إرشادية إلى قرية المنشأة الجديدة التابعة لمركز السنطة بمدرسة الثانوية الصناعية بنات، وتم توقيع الكشف الطبي بالمجان على ما يقرب من 1438 مواطنا من أهالي القرية والقرى المجاورة لها وصرف العلاج اللازم لهم.



وقال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور عماد عتمان - في تصريح - إن القافلة تأتي في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف توفير المزيد من الرعاية والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا، واستكمالا لدور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع الجهات التنفيذية بمحافظة الغربية.



وأوضح أن القافلة شملت العديد من التخصصات بمشاركة الدكتور أحمد زكي الأستاذ المتفرغ بتربية طنطا، والدكتورة سحر هزاع وكيل كلية طب طنطا لشئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتور محمد غازى مدير عام مشروعات البيئة، وجمال دويدار رئيس مجلس المدينة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.