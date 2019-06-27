"الرفاعي": غرفة الجيزة التجارية تعتزم تفعيل صناديق الكوارث

قال أسامه الرافعي، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة، تعليقًا على أحداث حريق العتبة، إنه حان الأوان للبدء الفعلى فى إعادة تخطيط وتطوير سوق العتبة بعد الأحداث والحرائق التى تعرض لها التجار فى أقل من شهرين.



وأضاف "الرفاعي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه قبل شهر ونصف تعرض التجار لحريق بسوق الموسكي واليوم يتعرض تجار العتبة لحريق مماثل فى ظل عدم التهيئة بالشوارع لفرق الإطفاء وصعوبة الإنقاذ، مضيفا أن غرفة القاهرة التجارية عليها أعباء كثيرة بسبب الأسواق التاريخية والتى بسبب الكثافة السكانية أصبحت لا تصلح لمباشرة التجارة بها.



وأوضح الرفاعي، أنه على الغرف التجارية تفعيل صناديق الكوارث، وهذا ما ستقوم به غرفة الجيزة بجانب شركات التأمين لتعويض التجار عن بعض الخسائر التى يتعرضون لها بسبب الحوادث والعوامل الطبيعية.