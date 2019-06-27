جامعة الإسكندرية: مقترح بصرف مكافآت مالية عن كل بحث ينشر بمجلات علمية

اقترح نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور مختار يوسف، صرف مكافآت مالية لكل بحث مقدم من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب الذي يظهر انتسابهم على محرك البحث لجامعة الإسكندرية في المجلات العلمية لجامعة الإسكندرية البالغ عددها 43 مجلة.



ووفقا لبيان الجامعة اليوم الخميس فإن هذا المقترح يأتي بهدف الارتقاء بمستوى دوريات الجامعة المتخصصة إلى العالمية وإتاحة الفرصة لها للتمثيل الدولي وإدراج هذه المجلات ضمن قواعد الدوريات ذات معامل التأثير القوى والتي تستخدم في تصنيف الجامعات.