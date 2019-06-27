الخميس 27 يونيو 2019 الموافق 24 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

محافظات

جامعة الإسكندرية: مقترح بصرف مكافآت مالية عن كل بحث ينشر بمجلات علمية

الخميس 27/يونيو/2019 - 06:52 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
اقترح نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور مختار يوسف، صرف مكافآت مالية لكل بحث مقدم من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب الذي يظهر انتسابهم على محرك البحث لجامعة الإسكندرية في المجلات العلمية لجامعة الإسكندرية البالغ عددها 43 مجلة.

ووفقا لبيان الجامعة اليوم الخميس فإن هذا المقترح يأتي بهدف الارتقاء بمستوى دوريات الجامعة المتخصصة إلى العالمية وإتاحة الفرصة لها للتمثيل الدولي وإدراج هذه المجلات ضمن قواعد الدوريات ذات معامل التأثير القوى والتي تستخدم في تصنيف الجامعات.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

حبس متهمة جديدة 15 يومًا احتياطيًا فى قضية "خلية الأمل"

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من نجل الرئيس التونسى على نبأ وفاة والده

منذ حوالي 10 ساعة

السيطرة على حريق فى العتبة دون وقوع إصابات

منذ يوم

سيغير خريطة الاستكشافات فى مصر.. حقل بترولى جديد بالصحراء الغربية

ads

الصور

image description

حريق هائل بالعتبة دون خسائر بشرية

image description

لقطات خاصة من مباراة مصر والكونغو

image description

"على القهوة".. أجواء أمم أفريقيا

image description

جمهور مباراة مصر والكونغو فى أمم إفريقيا

image description

جماهير أوغندا وزيمبابوى فى أمم إفريقيا

ads

الأكثر قراءة

فتاة مكسيكسة تنشر فيديو فاضح لـ "عمرو وردة"

نموذج إجابة امتحان الكيمياء للثانوية العامة اليوم 2019

"الكابتن" داخل غرفة "وردة".. كل التفاصيل عن العفو

أول تعليق من نجل الرئيس التونسى على نبأ وفاة والده

ستوديو

سفير مصر باليابان يوضح أهمية المشاركة في قمة العشرين

سفير مصر باليابان: نستعد لقمة العشرين منذ عام (فيديو)

أستاذ اقتصاد سياسي: قمة العشرين فرصة للترويج للاستثمار في مصر (فيديو)

خالد الجندي: انتهى زمن المعجزات وبقي زمن الخوارق (فيديو)

رياضة

فرجاني ساسي يتحدث عن مصيره مع الزمالك وفرص تونس بالكان (حوار)

فوز تاريخي لمدغشقر يضعها على مشارف ثمن النهائي لأمم إفريقيا 2019

خاص.. الأهلى يرسل عقد كهربا للمحامي قبل الإعلان عن الصفقة

شوبير والرفاعي يكرمان سارة عصام نجمة الدوري الإنجليزي

منوعات

أمريكية تتحول إلى "وليمة" لأسماك القرش

معاقبة طبيب خصب سيدات سرًا بسائل منوي لا يرغبن به

اختبار جديد ينقذ حياة مرضى سرطان البروستاتا

اكتشاف تأثير تدخين الآباء على خصوبة أبنائهم

إسلام سياسي

إصابة اثنين في إطلاق نار على مسجد "السنة" فى فرنسا

أرمينيا توثق جرائم تنظيم "داعش" الإرهابى فى فيلم وثائقي

المحجوب: الجيش لن يترك مدينة غريان والرد خلال الساعات المقبلة

التجسس أبرز طرق ميليشيا الحوثي لاغتيال قيادات الجيش اليمني

مقالات الرأي
عبدالوهاب داود
عبدالوهاب داود يكتب: وقائع تدمير مدرسة كان لها تاريخ
ماجد حبته
تحالف خيبة الأمل!
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «5»
صفوت البياضي
أين الأخلاق؟
المزيد
ads

الثقافة

الخميس المقبل.. "وسط الزحمة" على مسرح الجزويت

للعام الثالث.. المخرج عادل حسان مديرًا لمسرح الشباب

الأوبرا تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

18 يوليو.. مناقشة رواية "أنشودة سودان" بمركز الهالة الثقافي

صفحتنا ع الفيس بوك