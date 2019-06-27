ضبط 31 سيارة مخالفة في حملة مكبرة بالعجوزة (صور)

شن الجهاز التنفيذى لمشروع النقل الجماعى بالجيزة، برئاسة المهندس محمود حسين، رئيس الجهاز، حملة مكبرة على عدد من المواقف العشوائية بنطاق حى العجوزة، خاصة شوارع: أحمد عرابى وشارع الرشيد وشارع عبد المنعم سند وشارع حسين حجازى، وذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتشديد الرقابة والمتابعة المستمرة على المواقف العشوائية.



وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 31 سيارة مخالفة لتعليمات وقواعد المرور وتم التحفظ على السيارات المضبوطة، وجار إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.



وتشكلت الحملة من حشمت حسن مساعد رئيس الجهاز للاقاليم وإبراهيم صلاح، رئيس قطاع وسط وياسر محمد رئيس قطاع جنوب والسيد محمد فاروق مشرف عام موقف الصباح ورجال مباحث المرور ومفتشين السرفيس بالاشتراك مع حى العجوزة.