الخميس 27 يونيو 2019 الموافق 24 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

رياضة

فوز تاريخي لمدغشقر يضعها على مشارف ثمن النهائي لأمم إفريقيا 2019

الخميس 27/يونيو/2019 - 06:27 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
طباعة
انتزع منتخب مدغشقر انتصارا تاريخيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حاليا في مصر،
بفوزه الثمين والمستحق 1 صفر على منتخب بوروندي اليوم الخميس في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.
واقترب منتخب مدغشقر، الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة، من التأهل للأدوار الإقصائية للمسابقة بتحقيقه أول انتصار في تاريخه بأمم أفريقيا، حيث رفع رصيده إلى أربع نقاط، في المركز الثاني بترتيب المجموعة، بفارق نقطتين خلف منتخب نيجيريا (المتصدر)، الذي سيلتقي معه يوم الأحد القادم في الجولة الثالثة (الأخيرة للمجموعة).
في المقابل، ظل منتخب بوروندي، الوافد الجديد للبطولة أيضا، في مؤخرة الترتيب، بعدما بقي بلا رصيد من النقاط، عقب تلقيه خسارته الثانية في المجموعة، ليصبح مطالبا بالفوز على منتخب غينيا، صاحب المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، في مباراتهما الأخيرة بالمجموعة، أملا في تأهله ضمن أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست بمرحلة المجموعات.
ويدين المنتخب الملجاشي بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه ماركو إلايماهاريتا، الذي أحرز هدف الفريق الوحيد في الدقيقة 76 من ركلة حرة مباشرة نفذها ببراعة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. الأهلى يرسل عقد كهربا للمحامي قبل الإعلان عن الصفقة

منذ يوم

فتاة مكسيكسة تنشر فيديو فاضح لـ "عمرو وردة"

منذ يوم

مفاجأة.. وردة يرفض مغادرة معسكر المنتخب رغم استبعاده

ads

الصور

image description

حريق هائل بالعتبة دون خسائر بشرية

image description

لقطات خاصة من مباراة مصر والكونغو

image description

"على القهوة".. أجواء أمم أفريقيا

image description

جمهور مباراة مصر والكونغو فى أمم إفريقيا

image description

جماهير أوغندا وزيمبابوى فى أمم إفريقيا

ads

الأكثر قراءة

فتاة مكسيكسة تنشر فيديو فاضح لـ "عمرو وردة"

نموذج إجابة امتحان الكيمياء للثانوية العامة اليوم 2019

"الكابتن" داخل غرفة "وردة".. كل التفاصيل عن العفو

أول تعليق من نجل الرئيس التونسى على نبأ وفاة والده

ستوديو

سفير مصر باليابان يوضح أهمية المشاركة في قمة العشرين

سفير مصر باليابان: نستعد لقمة العشرين منذ عام (فيديو)

أستاذ اقتصاد سياسي: قمة العشرين فرصة للترويج للاستثمار في مصر (فيديو)

خالد الجندي: انتهى زمن المعجزات وبقي زمن الخوارق (فيديو)

رياضة

فرجاني ساسي يتحدث عن مصيره مع الزمالك وفرص تونس بالكان (حوار)

فوز تاريخي لمدغشقر يضعها على مشارف ثمن النهائي لأمم إفريقيا 2019

خاص.. الأهلى يرسل عقد كهربا للمحامي قبل الإعلان عن الصفقة

شوبير والرفاعي يكرمان سارة عصام نجمة الدوري الإنجليزي

منوعات

أمريكية تتحول إلى "وليمة" لأسماك القرش

معاقبة طبيب خصب سيدات سرًا بسائل منوي لا يرغبن به

اختبار جديد ينقذ حياة مرضى سرطان البروستاتا

اكتشاف تأثير تدخين الآباء على خصوبة أبنائهم

إسلام سياسي

إصابة اثنين في إطلاق نار على مسجد "السنة" فى فرنسا

أرمينيا توثق جرائم تنظيم "داعش" الإرهابى فى فيلم وثائقي

المحجوب: الجيش لن يترك مدينة غريان والرد خلال الساعات المقبلة

التجسس أبرز طرق ميليشيا الحوثي لاغتيال قيادات الجيش اليمني

مقالات الرأي
عبدالوهاب داود
عبدالوهاب داود يكتب: وقائع تدمير مدرسة كان لها تاريخ
ماجد حبته
تحالف خيبة الأمل!
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «5»
صفوت البياضي
أين الأخلاق؟
المزيد
ads

الثقافة

الخميس المقبل.. "وسط الزحمة" على مسرح الجزويت

للعام الثالث.. المخرج عادل حسان مديرًا لمسرح الشباب

الأوبرا تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

18 يوليو.. مناقشة رواية "أنشودة سودان" بمركز الهالة الثقافي

صفحتنا ع الفيس بوك