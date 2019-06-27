"تنظيم الاتصالات": فتح باب التقدم لمنحة تدريب بمجال الألياف الضوئية
الخميس 27/يونيو/2019 - 06:13 م
طارق عتمانطباعة
أعلن كل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا)، والمعهد القومي للاتصالات اليوم الخميس، فتح باب التقدم للالتحاق بمنحة التدريب في مجال الألياف الضوئية والتي تستهدف تدريب 1500 من الفنيين المصريين من خريجي المعاهد الفنية المتخصصة في مجالي الاتصالات والحاسبات.
وينعقد التدريب في مقر المعهد القومي للاتصالات بالقرية الذكية بدءا من شهر سبتمبر المقبل، ويحصل المتدرب خلال المنحة على المعرفة الأساسية والخبرات التطبيقية والفنية والمهنية في مد وتركيب وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية، مما يتيح للمتدرب فرص عمل واعدة ومتميزة في هذا المجال.
تأتي المنحة انطلاقا من حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها على توفير كوادر مصرية مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل في هذا المجال، وذلك في ضوء المشروعات القومية الكبرى والمدن الذكية الجاري والمستهدف تنفيذها، والتي تعتمد في بنيتها الأساسية على شبكات الألياف الضوئية وعمليات إنشاء ومد وتركيب وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية في المنشآت والمباني السكنية.
جدير بالذكر، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي الأطراف بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمعهد القومي للاتصالات لتنفيذ برنامج تدريبي متخصص لتطوير القدرات الفنية والمهنية في مجال إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير البنية الأساسية لخدمات الاتصالات في كافة قطاعات الدولة، وذلك بالاعتماد على شبكات الألياف الضوئية، خاصة في ضوء المشروعات القومية المستهدف إنشاؤها على المدى القصير والمتوسط.
وتضمنت مراحل تنفيذ المنحة تقديم برنامج تدريبي متخصص لتدريب المدربين تم تنفيذه في سبتمبر الماضي بالتعاون مع شركة "Corning" العالمية المتخصصة في مجال الألياف الضوئية، حيث تم نقل المعرفة لعدد 20 مدربا من خلال التدريب على العمليات النظرية والعملية والخبرات التطبيقية والمهارات اللازمة في عملية إنشاء وتركيب المعدات ومد وتركيب، وتشغيل شبكات الألياف الضوئية، بالإضافة إلى تجهيز معمل متكامل للتدريب على أحدث المواصفات العالمية يضم أحدث أجهزة ومعدات الألياف الضوئية.
وخصصت المنحة رابطا للتسجيل والاستفسارات على موقع المعهد القومي للاتصالات (www.nti.sci.egfibertot)، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني [email protected] والخط الساخن 16248، مشيرة إلى بدء التسجيل على الموقع ويستمر لمدة شهر.
وينعقد التدريب في مقر المعهد القومي للاتصالات بالقرية الذكية بدءا من شهر سبتمبر المقبل، ويحصل المتدرب خلال المنحة على المعرفة الأساسية والخبرات التطبيقية والفنية والمهنية في مد وتركيب وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية، مما يتيح للمتدرب فرص عمل واعدة ومتميزة في هذا المجال.
تأتي المنحة انطلاقا من حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها على توفير كوادر مصرية مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل في هذا المجال، وذلك في ضوء المشروعات القومية الكبرى والمدن الذكية الجاري والمستهدف تنفيذها، والتي تعتمد في بنيتها الأساسية على شبكات الألياف الضوئية وعمليات إنشاء ومد وتركيب وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية في المنشآت والمباني السكنية.
جدير بالذكر، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي الأطراف بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمعهد القومي للاتصالات لتنفيذ برنامج تدريبي متخصص لتطوير القدرات الفنية والمهنية في مجال إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير البنية الأساسية لخدمات الاتصالات في كافة قطاعات الدولة، وذلك بالاعتماد على شبكات الألياف الضوئية، خاصة في ضوء المشروعات القومية المستهدف إنشاؤها على المدى القصير والمتوسط.
وتضمنت مراحل تنفيذ المنحة تقديم برنامج تدريبي متخصص لتدريب المدربين تم تنفيذه في سبتمبر الماضي بالتعاون مع شركة "Corning" العالمية المتخصصة في مجال الألياف الضوئية، حيث تم نقل المعرفة لعدد 20 مدربا من خلال التدريب على العمليات النظرية والعملية والخبرات التطبيقية والمهارات اللازمة في عملية إنشاء وتركيب المعدات ومد وتركيب، وتشغيل شبكات الألياف الضوئية، بالإضافة إلى تجهيز معمل متكامل للتدريب على أحدث المواصفات العالمية يضم أحدث أجهزة ومعدات الألياف الضوئية.
وخصصت المنحة رابطا للتسجيل والاستفسارات على موقع المعهد القومي للاتصالات (www.nti.sci.egfibertot)، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني [email protected] والخط الساخن 16248، مشيرة إلى بدء التسجيل على الموقع ويستمر لمدة شهر.