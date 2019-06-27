جامعة المنصورة تتصدر المراكز الأولى مصريًا وفقًا لتصنيف "شنغهاي" 2019

أعلن رئيس جامعة المنصورة الدكتور أشرف عبدالباسط، تصدر الجامعة المراكز الأولى بين الجامعات المصرية وفقا لنتائج تصنيف "شنغهاي" الصيني للتخصصات 2019، التي أعلنتها وزارة التعليم العالي وأكدت إدراج الجامعة وتصدرها مراكز متميزة ضمن 16 جامعة مصرية إلى جانب الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مراكز متقدمة ضمن أعلى 500 جامعة عالميًا في 54 تخصصا علميا عبر المجالات التخصصية في العلوم الطبيعية والهندسة وعلوم الحياة والعلوم الطبية والعلوم الاجتماعية.



وأكد رئيس جامعة المنصورة -في بيان اليوم الخميس- أن نتائج التصنيف تظهر تقدم جامعة المنصورة في البحث العلمي وتصدرها مراكز متميزة محليا ودوليا لما لها من سمعة مشهودة، بالإضافة الى جهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين والنشر الدولي المميز خاصة في مجلتي (nature) و(scince)، إلى جانب جهود الجامعة في زيادة حوافز النشر الدولي؛ لتشجيع الباحثين والعلماء على المضي قدما في النشر الدولي للأبحاث العلمية التطبيقية التي تخدم المجتمع فى العديد من التخصصات.



وأشار إلى أن التصنيف يضم العديد من التخصصات من بينها: العلوم الطبيعية، العلوم الهندسية، العلوم الحياتية، علوم الحياة، العلوم الاجتماعية، وقال إن نتائج التصنيف أظهرت تقدم الجامعة دوليا وتصدرها مراكز متميزة بين الجامعات المصرية.



وأضاف "ففي مجال العلوم الطبيعية أدرجت جامعة المنصورة ولأول مرة في تخصص الرياضيات وحصلت على المركز الثانى فى الترتيب (401 – 500)، حيث حققت 3 جامعات مصرية مراكز جيدة ضمن الـــ500 جامعة الأوائل على العالم".



وتابع: "أما في مجال الهندسة حصلت جامعة المنصورة على المركز الرابع ضمن 5 جامعات في مجال الهندسة الكهربية الإلكترونية فى الترتيب (401 - 500).. كما أظهرت النتائج تميز جامعة المنصورة في مجال العلوم الطبية والعلوم الصيدلانية، حيث حصدت جامعة المنصورة الترتيب الرابع ضمن 4 جامعات (201 – 300)".



وقال "وفيما يتعلق بتخصص علوم الفم والأسنان حصلت جامعة المنصورة على المركز الثالث ضمن 4 جامعات بالمراكز (201 – 300)، فيما تصدرت الجامعة المركز الأول فى الطب السريري في الترتيب (101 – 150)، وتصدرت الجامعة ايضا المركز الأول ضمن 8 جامعات حصلت على ترتيب متقدم في مجال علوم الحياة في العلوم البيطرية (101 – 150)".



تجدر الإشارة إلى أن تصنيف "شنغهاي" خصص أوزانا مختلفة للمؤشرات والمعايير الخمسة المرتبطة بالمجالات المختلفة، والتي تعتمد على نشر الأبحاث في المجلات المفهرسة عالميا خلال الفترة 2013-2017 في منصة "Web of Science & InCites" الأمريكية.