المرور تضبط 9963 مخالفة متنوعة على الطرق السريعة فى 48 ساعة

وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم.



وأسفرت جهود الإدارة خلال الـ48 ساعة الماضية، عن ضبط 9963 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 3490 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، كما ضبط 47 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.‎

