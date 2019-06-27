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مصر

الزراعة: مساحات زراعة القطن بلغت 237 ألف فدان

الخميس 27/يونيو/2019 - 06:08 م
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد
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أكد الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للشئون المديريات بوزارة الزراعة، أن مساحات القطن بلغت 237 ألف فدان، وتمت زراعتها في محافظات الوجة القبلي والبحري من إجمالي مساحة مستهدف زراعتها هذا العام وهي ٢٠٠ ألف فدان.

وقال يوسف في تصريحات لـ"الدستور"، إن هذه هي المساحات التي تمت زراعتها منذ بدء موسم الزراعة في ١٥ مارس الماضي، وجار حصر باقي المساحات في محافظات الوجه البحري والقبلي للوصول بالمستهدف، لافتا إلى أنه حتى الآن تمت زراعة ٣٠ ألف فدان في محافظات الوجه القبلي و207 آلاف فدان في محافظات الوجه البحري.

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