وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي القضايا الإقليمية

بحث وزير الخارجية سامح شكري اليوم، مع وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي "جان إيف لو دريان"، العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلًا عن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية.



وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ بأن الوزيرين أشادا - خلال اللقاء - بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية وتناولا سُبل مواصلة تعزيزها في المجالات المختلفة، خاصةً السياسية والاقتصادية.



وأضاف متحدث الخارجية أن اللقاء تناول - أيضًا - القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والتطورات في المنطقة، مشيرا إلى أن الوزيرين اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق بينهما إزاء جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.