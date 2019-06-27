تراجع جنيهين في أسعار الذهب في التعاملات المسائية

قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك تراجعا في أسعار الذهب اليوم الخميس خلال التعاملات المسائية، بقيمة جنيهين، للعيار الواحد.



وأضاف "نجيب"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الذهب عيار 18 سجل اليوم 555 جنيها، فيما سجل سعر الذهب عيار 21 سجل 648 جنيها للجرام، وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 740 جنيها للجرام.



وأوضح نجيب، أن الجنيه الذهب 5184 جنيها، فيما سجل سعر أوقية الذهب 1403 دولارات.



وعالميا، تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في نحو أسبوع، بينما يترقب المستثمرون تطورات التجارة بين الصين والولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر في اليابان، بحسب وكالة "رويترز".