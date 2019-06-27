محافظ أسيوط: ضبط 500 كيلو لحوم فاسدة بالتعاون مع مباحث التموين

قال محافظ أسيوط، إن مكتب مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين تمكنا من ضبط نحو 500 كيلو لحوم فاسدة بثلاجة مجمدات بالمدينة الصناعية ببني غالب، حيث يقوم مالكوها بإعادة تصنيع بعض المجمدات المنتهية وغير الصالحة للاستهلاك بتواريخ إنتاج جديدة سارية وإعادة توزيعها بالأسواق.



وأشار المحافظ إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات والمديريات الخدمية في تحقيق الانضباط والقضاء على كافة صور وأشكال التلاعب بالأسعار وأشكال الغش التجاري ومروجي السلع الفاسدة ومجهولة المصدر وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.



وأوضح وكيل وزارة الصحة بأسيوط الدكتور محمد زين الدين، أن المضبوطات تضمنت (165 كيلو دهون حيوانية، و178 كيلو لحوم بلدية مجمدة، و98 كيلو كبده مستوردة قطع، و16 كيلو لحوم مستوردة، إلى جانب بعض المنتجات الأخرى).



ووجه بمواصلة شن حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق ومنافذ البيع بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين، فضلًا عن متابعة ثلاجات المجمدات والتأكد من صلاحية السلع المعروضة للبيع أمام المواطنين.