محافظ جنوب سيناء: لا تهاون في حق الدولة

شدد محافظ جنوب سيناء، على ضرورة استرداد مستحقات الدولة، مؤكدا أنه لا تهاون في حق الدولة.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ اليوم الخميس، لاستعراض كل الأصول المستأجرة المستغلة وغير المستغلة سواء كانت وحدات سكنية أو محال تجارية، بما فيها الإسكان الإداري والوحدات التي تشغلها مصالح حكومية أو أهالي، وذلك بحضور سكرتير عام المحافظة نادر عشماوي، والمستشار وليد السباعي، المستشار القانوني للمحافظة، ومحمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ورؤساء المدن ومديري عموم المديريات والإدارات المعنية.



كما شدد المحافظ - خلال الاجتماع - على استرداد مستحقات الدولة الخاصة بالشواطئ المؤجرة للقطاع السياحي، وكذلك سرعة الانتهاء من طلاء الواجهات بكل منطقة.



كما استعرض المحافظ منظومة النظافة والإنارة والطرق بكل مدينة وموقف وشركات النظافة التي يمكن الاستعانة بها في بعض مدن المحافظة.