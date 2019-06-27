الخميس 27 يونيو 2019 الموافق 24 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

محافظات

محافظ جنوب سيناء: لا تهاون في حق الدولة

الخميس 27/يونيو/2019 - 05:54 م
محافظ جنوب سيناء،
محافظ جنوب سيناء،
أ ش أ
طباعة
شدد محافظ جنوب سيناء، على ضرورة استرداد مستحقات الدولة، مؤكدا أنه لا تهاون في حق الدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ اليوم الخميس، لاستعراض كل الأصول المستأجرة المستغلة وغير المستغلة سواء كانت وحدات سكنية أو محال تجارية، بما فيها الإسكان الإداري والوحدات التي تشغلها مصالح حكومية أو أهالي، وذلك بحضور سكرتير عام المحافظة نادر عشماوي، والمستشار وليد السباعي، المستشار القانوني للمحافظة، ومحمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ورؤساء المدن ومديري عموم المديريات والإدارات المعنية.

كما شدد المحافظ - خلال الاجتماع - على استرداد مستحقات الدولة الخاصة بالشواطئ المؤجرة للقطاع السياحي، وكذلك سرعة الانتهاء من طلاء الواجهات بكل منطقة.

كما استعرض المحافظ منظومة النظافة والإنارة والطرق بكل مدينة وموقف وشركات النظافة التي يمكن الاستعانة بها في بعض مدن المحافظة.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

سيغير خريطة الاستكشافات فى مصر.. حقل بترولى جديد بالصحراء الغربية

منذ يوم

فتاة مكسيكسة تنشر فيديو فاضح لـ "عمرو وردة"

منذ حوالي 9 ساعات

ترحيل 11 متهمًا بقضية "خلية الأمل" إلى ليمان طرة

منذ يوم

نموذج إجابة امتحان الكيمياء للثانوية العامة اليوم 2019

ads

الصور

image description

حريق هائل بالعتبة دون خسائر بشرية

image description

لقطات خاصة من مباراة مصر والكونغو

image description

"على القهوة".. أجواء أمم أفريقيا

image description

جمهور مباراة مصر والكونغو فى أمم إفريقيا

image description

جماهير أوغندا وزيمبابوى فى أمم إفريقيا

ads

الأكثر قراءة

فتاة مكسيكسة تنشر فيديو فاضح لـ "عمرو وردة"

نموذج إجابة امتحان الكيمياء للثانوية العامة اليوم 2019

"الكابتن" داخل غرفة "وردة".. كل التفاصيل عن العفو

أول تعليق من نجل الرئيس التونسى على نبأ وفاة والده

ستوديو

سفير مصر باليابان يوضح أهمية المشاركة في قمة العشرين

سفير مصر باليابان: نستعد لقمة العشرين منذ عام (فيديو)

أستاذ اقتصاد سياسي: قمة العشرين فرصة للترويج للاستثمار في مصر (فيديو)

خالد الجندي: انتهى زمن المعجزات وبقي زمن الخوارق (فيديو)

رياضة

فرجاني ساسي يتحدث عن مصيره مع الزمالك وفرص تونس بالكان (حوار)

فوز تاريخي لمدغشقر يضعها على مشارف ثمن النهائي لأمم إفريقيا 2019

خاص.. الأهلى يرسل عقد كهربا للمحامي قبل الإعلان عن الصفقة

شوبير والرفاعي يكرمان سارة عصام نجمة الدوري الإنجليزي

منوعات

أمريكية تتحول إلى "وليمة" لأسماك القرش

معاقبة طبيب خصب سيدات سرًا بسائل منوي لا يرغبن به

اختبار جديد ينقذ حياة مرضى سرطان البروستاتا

اكتشاف تأثير تدخين الآباء على خصوبة أبنائهم

إسلام سياسي

إصابة اثنين في إطلاق نار على مسجد "السنة" فى فرنسا

أرمينيا توثق جرائم تنظيم "داعش" الإرهابى فى فيلم وثائقي

المحجوب: الجيش لن يترك مدينة غريان والرد خلال الساعات المقبلة

التجسس أبرز طرق ميليشيا الحوثي لاغتيال قيادات الجيش اليمني

مقالات الرأي
عبدالوهاب داود
عبدالوهاب داود يكتب: وقائع تدمير مدرسة كان لها تاريخ
ماجد حبته
تحالف خيبة الأمل!
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «5»
صفوت البياضي
أين الأخلاق؟
المزيد
ads

الثقافة

الخميس المقبل.. "وسط الزحمة" على مسرح الجزويت

للعام الثالث.. المخرج عادل حسان مديرًا لمسرح الشباب

الأوبرا تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

18 يوليو.. مناقشة رواية "أنشودة سودان" بمركز الهالة الثقافي

صفحتنا ع الفيس بوك