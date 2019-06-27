"مستقبل وطن" ببنى سويف يقيم احتفالية كبيرة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

أعلن حزب مستقبل وطن ببني سويف، اليوم الخميس، برئاسة النائب حسام العمدة رئيس الحزب ببني سويف، ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن إقامة احتفالية كبيرة بمناسبة ثورة 30 يونيو، وذلك بحضور المستشار هانى عبد الجابر محافظ بني سويف، وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة وجميع القيادات بالحزب.



كما سيتم تكريم أمانة عمال الحزب بالمحافظة بقيادة توني عثمان وجميع القيادات العمالية المتميزة، لما بذلوه من عمل وتميز الفترة السابقة.



جدير بالذكر أن النائب أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب، قد كرم توني عثمان أمين عمال حزب مستقبل ببني سويف منذ أيام لتميز أمانة عمال بني سويف.