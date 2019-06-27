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محافظات

بروتوكول تعاون بين حي وسط وشركة مياه الشرب بالإسكندرية

الخميس 27/يونيو/2019 - 05:50 م
اللواء سمير صدقي،
اللواء سمير صدقي،
هبه عويضه
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وقع حى وسط الإسكندرية برئاسة اللواء سمير صدقي، بروتوكول تعاون مع شركة مياه الشرب، لإتاحة وتقديم الخدمات الخاصة بشركة المياه مثل (دفع الفواتير، التعاقد، الشكاوي، من خلال المركز التكنولوجي لحي وسط الموجود بديوان عام الحي)، في إطار التسهيل على المواطنين، وأهالي الحى.

حيث تم توقيع البروتوكول، بحضور، مينا سامى أيوب مشرف المنافذ الخارجية بالإدارة العامة لخدمة العملاء بشركة مياه الشرب، واحمد ابراهيم، مدير المركز التكنولوجي للحى، في ديوان عام الحي.

ومن المنتظر أن تبدأ الخدمة قريبا من خلال تواجد مندوب لشركة مياه الشرب يوميا بمقر المركز التكنولوجي للحي، ومن خلال نظام خدمة خاص بالشركة مرتبط بالمنظومة الإلكترونية لخدمة المواطنين بحي وسط والتي بدأت منذ 3 فبراير الماضي.

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