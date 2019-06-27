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حوادث

بعد 14 واقعة.. حبس عصابة سرقة الدراجات النارية بالشيخ زايد

الخميس 27/يونيو/2019 - 05:49 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ندى حمدي
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أمرت نيابة أكتوبر أول بحبس 5 متهمين ارتكبوا 14 جريمة سرقة دراجة نارية بأسلوب توصيل الأسلاك، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.
وجهت النيابة بإشراف المستشار مدحت مكي المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر للمتهمين تهمة السرقة.
وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة ثانٍ الشيخ زايد بقيام مسجل جنائى، و4 عاطلين "لاثنين منهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك، أفادت التحريات بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث أن المتهمين نفذوا العديد من الجرائم بعد مناطق في نطاق قطاع أكتوبر.
نجحت قوة أمنية برئاسة العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع أكتوبر في إلقاء القبض عليهم بعد إعداد عدة أكمنة لهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (14) حادث بذات الأسلوب بدوائر أقسام شرطة " أول وثانٍ الشيخ زايد، أول أكتوبر"، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات لدى عملائهم (6 عاطلين"لأحدهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة مركز منشأة القناطر).

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