"الأرصاد" تعلن موعد انكسار الموجة الحارة على البلاد

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد في الوقت الحالي تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، وسيكون انكسار الموجه الحارة التي تشهدها البلاد حاليًا بدءًا من السبت المقبل، ناصحًا المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة فترات طويلة، حتى لا يصابوا بضربة شمس.



وتابع "عبدالعال" في تصريحات لـ"الدستور": "سيكون هناك نشاط لرياح مثيرة للأتربة على شمال وجنوب الصعيد ومنطقة جنوب سيناء لكنها غير مؤثرة على الطرق، تصحبها شبورة مائية في الصباح الباكر على السواحل الشمالية والطرق المؤدية إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة".



ونصح رئيس هيئة الأرصاد الجوية السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة فترة تكون الشبورة، وضبط إطارات السيارات بسبب الحرارة المرتفعة، وعدم ملء "التنك" بالبنزين.