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محافظات

رفع 435 طن قمامة بمركز الفشن في بني سويف

الخميس 27/يونيو/2019 - 05:45 م
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد عبد الحفيظ
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أعلنت محافظة بنى سويف، اليوم الخميس، فى بيان لها أن محافظ الإقليم واصل متابعته اليومبة للمجهودات والأنشطة المنفذة بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية في القطاعات الحيوية.

حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن على مدار يومي الأربعاء والخميس، بالعديد من الجهود تنفيذية أبرزها رفع 310 طن قمامة من نقاط التجميع إلى المحطة الوسيطة ثم نقلها إلى مصنع تدوير القمامة بسمسطا، ورفع 25 طن قمامة من قرية الفنت ومسح مدخل القرية على الطريق الزراعي ورفع 12 طن قمامة من قرية اقفهص و13 طن قمامة من دلهانس و25 طن قمامة و20 طن ناتج تطهير بطريق نزلة حنا التابعة لقرية أبسوج، ورفع 15 طن قمامة من قرية شنرا، و15 طن قمامة من قرية تلت.

وأوضح البيان أنه تحرير 86 محضر بيئة وإشغالات طريق وتعديات على الأرصفة بمدينة الفشن وقرى: الفنت، اقفهص، ودلهانس وأبسوج وتلت، والمرور على الوحدة الصحية بالجفادون وسالم البحيري وشنرا عزبة الفنت بخلاف متابعة سير العمل في الحملة القومية الثانية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع وتحصين 480 رأس ماشية بقريتي دلهانس واقفهص، وتم تركيب 30 كشاف وصيانة 30 من أعمدة الإنارة بمدينة الفشن، وتركيب وإنارة 26 كشاف وصيانة 17 كشاف بقرية الفنت، وتركيب وشد أسلاك بالمدخل القبلي لقرية أبسوج، وتركيب 10 كشافات بقرية بني صالح، وصيانة وتركيب 55 كشاف وعامود إنارة بقرية شنرا وتركيب وصيانة 35 بقرية تلت.

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