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حوادث

إحالة 3 صبية سرقوا فلنكات السكة الحديد بالبدرشين لنيابة الأحداث

الخميس 27/يونيو/2019 - 05:43 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ندى حمدي
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أمرت نيابة البدرشين برئاسة المستشار أحمد يسري إحالة التحقيقات مع 3 صبية ألقي القبض عليهم أثناء سرقة فلنكات السكة الحديد بمدينة البدرشين إلى نيابة الطفل للاختصاص.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وتشكيل لجنة من السكة الحديد لفحص القضبان المسروق منها الفلنكات لبيان مدي تعرضها لخطورة أو تهديد القطارات.
وأشارت التحريات بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث إلى أنه أثناء مرور دورية أمنية من ضباط مركز البدرشين نجحت فى إلقاء القبض على 3 صبية يحملون بعض من مهمات وفلنكات السكة الحديد على تروسيكل.
وأضافت تحريات العقيد على عبدالكريم مفتش باحث قطاع جنوب الجيزة أن المتهمين هم حسن. ع ١٦ سنة وفارس. ح ١٦ سنة وتهامى. س ١٧ سنة جميعهم من منطقة عرب غنيم بحلوان، وأنهم يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيا لسرقة مهمات السكة الحديد بالبدرشين وبيعها خردة مما يهدد سلامة القضبان وحركة القطارات عليها.
وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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