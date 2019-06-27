حبس متهمة جديدة 15 يومًا احتياطيًا فى قضية "خلية الأمل"

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس "لؤيا صبري" 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معها بمعرفة النيابة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الأمل"، واتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، ليرتفع عدد المتهمين في القضية إلى 13.

وتواجه المتهمة في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويلا بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية، بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

