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عالم

الاحتلال الإسرائيلي يعلن انتهاء حادث تسريب غاز "الأمونيا" في عكا

الخميس 27/يونيو/2019 - 05:32 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سارة الشلقاني
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أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، انتهاء حادث تسريب غاز الأمونيا داخل مدينة عكا، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وقالت: "نظرًا لنهاية حادث تسرب الأمونيا في عكا، تم عود حركة القطارات للمدينة محطات بشكل تدريجي، تحديدا لمحطتي (عكا) و(نهاريا)".

وأعلنت قوات الإطفاء والإنقاذ والشرطة لدى الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، اليوم، وقف حركة القطارات في المدينة، فيما يستمر رجال الإطفاء في محاولة السيطرة على الحادث.

وأخلت قوات الإطفاء الإسرائيلية، مئات المستوطنين، من مجمع تجاري يدعى "عزرائيلي" وسط مدينة عكا، بعد تسرب غاز الأمونيا في أحدى حاويات لمصنع مملوك لشركة "شتراوس" الإسرائيلية المقابل للمجمع.

وسيطرت حالة من الخوف والهلع لدى الإسرائيليين الموجودين في مقر المجمع التجاري، بعد مطالبتهم عبر مكبرات الصوت بمغادرة المكان فورا لوقوع حادث وتسريب غاز الأمونيا، فيما أصيب بعض الأشخاص ببعض الألم في العين.

وأغلقت قوات شرطة الاحتلال الطرق بالمناطق المحيطة، وكذلك المؤدية إلى المركز التجاري والمصنع، ومنعت الدخول إليها من الأساس، بالإضافة إلى إغلاق محطة القطار الرئيسية في المدينة.

ووصلت ثمانية طواقم من قوات إطفاء الحرائق لدى الاحتلال الإسرائيلي، لمحاولة السيرطة على تسريب غاز الأمونيا.

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