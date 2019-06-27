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الثقافة

الخميس المقبل.. "وسط الزحمة" على مسرح الجزويت

الخميس 27/يونيو/2019 - 05:29 م
وسط الزحمة
وسط الزحمة
ايهاب مصطفى
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تعرض يوم الخميس القادم 4 يوليو مسرحية "وسط الزحمة"، وذلك على مسرح الجزويت في تمام السابعة مساءً.

"وسط الزحمة"، هو عرض اجتماعي كوميدي نتاج ورشة ارتجال يقوم بتنفيذه مجموعة من الشباب في مختلف الأعمار والمراحل التعليمية مع المخرج الشاب "مصطفى علي"، وتعتبر هذه تجربة الورشة الثانية للمخرج وهي تعقب التجربة الأولى التي نتج عنها "عرض الزنزانة"، وتم عرضه أكثر من موسم في مسارح مختلفة للفرق الحرة، ويعتبر الإنتاج ذاتيا دون تدخل فيه من أي جهة.

وتدور أحداث العرض في إطار اسكتشات كوميدية وتراجيديا وأغاني واستعراضات تعبر عن المشاكل والمعاقات التي تواجه الكثير منها بطريقة كوميدية تمس البيوت المصرية بما فيها من مواقف.

ويشارك في العرض بعض الشباب ويتضمن العرض بعض الحالات التي يعاني منها الكثيرون، أما عن أبطال العرض فهم، "الممثلون": شريف أحمد، مصطفى جابر، مؤمن محسن ذكي، محمد أنور، عبدالمحسن محمد فوزى، أحمد طارق سيد مرسي، محمود جمال مصطفى، عمر حسني، رامي محمد عليوة، علي حسن.

أما عن الممثلات فهن، رضوى، منة الله محمود، شيماء الخطيب، رودي، هاجر.

إدارة مسرحية: "جمال عبدالناصر"، ديكور: "داليا مجدى"، تأليف وإخراج: "مصطفى علي".

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