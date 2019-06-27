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محافظات

محافظ الغربية: تطوير المناطق العشوائية بطنطا والمحلة بتكلفة 150 مليون جنيه

الخميس 27/يونيو/2019 - 05:28 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال محافظ الغربية، إنه سيتم تطوير المناطق العشوائية بنطاق حي أول وثان طنطا والمحلة الكبرى بالمحافظة بتكلفة إجمالية بلغت 150 مليون جنيه، مؤكدًا اهتمام الدولة بتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة وتحويلها إلى مناطق حضارية؛ لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الخميس، مع ممثلي الإدارة المركزية لتطوير المناطق العشوائية بصندوق تطوير العشوائيات بالقاهرة، وممثلي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية (الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات)؛ لمناقشة أعمال تطوير المناطق العشوائية بطنطا والمحلة الكبرى للانتهاء منها نهاية العام الجاري، ووضع خطة للقضاء على المناطق العشوائية غير المخططة في إطار رؤية 2030.

وأضاف السعيد أن أعمال المرحلة الأولى لتطوير العشوائيات بالمحافظة تتمثل في تطوير منطقة "علي أغا" بحي ثان طنطا بتكلفة 58 مليون جنيه، وتطوير منطقة العجيزي بحي أول طنطا بتكلفة 49 مليون جنيه، ومناطق (شارع عسل - مزلقان أبوقاسم - شارع الخبي - استكمال منطقة المحجوب - منطقة التوبة - شارع الكوردي - شارع سبح الله وتفرعاته - شارع الصيد وتفرعاته - شارع أبو سيفين أمام مسجد المنسوب - شارع الدكروري - شارع برهام - شارع المنسوب) بنطاق المحلة الكبرى بتكلفة 43 مليون جنيه.

يذكر أن أعمال تطوير هذه المناطق تتضمن رفع كفاءة شبكة مياه الشرب والصرف الصحي، ورصف الشوارع وتجهيز الشوارع الضيقة بالإنترلوك أو الخرسانة، وتجديد الأرصفة والبلدورات ورفع كفاءة الأعمدة والإنارة بالمناطق، بالإضافة إلى تطوير الأسواق العشوائية.

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