25 حريقًًا في مستوطنات غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة

اندلع 25 حريقا في مستوطنات "شعار هنجيف" و"إشكول"، اليوم الخميس، بفعل بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة المحاصر، فيما يعد هذا العدد هو الأكثر في يوم واحد خلال الأشهر الأخيرة

حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.



ويطلق الفلسطينيون البالونات الحارقة ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبرى، التى انطلقت منذ 30 مارس 2018، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 300 فلسطينى، وإصابة أكثر من 22 ألفًا آخرين.



وطوال الفترة الماضية، تمكنت البالونات الحارقة من التهام نحو 33 ألف دونما زراعيا من الأراضي داخل مستوطنات غلاف القطاع المحاصر، ما أدى إلى غضب المستوطنين، وسلطات الاحتلال.



وشن جيش الاحتلال الإسرائيلى قصفًا عنيفًا بالطيران الحربي والمدفعية، فجر الجمعة الماضي، ضد عدة أهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة، لليوم الثانى على التوالى.