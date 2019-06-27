"محمد" و"نوح" أكثر أسماء الأولاد شعبية في عام 2019 حتى الآن



الأسماء الأكثر شعبية تختلف على المستوى الوطني والإقليمي والثقافي وعلى حسب الجنسيات فبينما أسماء محمد وعلي هما الأكثر شعبية في الدول العربية، فإن اسما ليام ونوح الأكثر شعبية في الولايات المتحدة، وفي بريطانيا كشف موقع "بيبي سنتر" أنه لا يزال محمد هو الاسم الأول بالنسبة للأولاد في قائمة أشهر أسماء الأطفال للعام الجاري.



بينما احتل أوليفر في العام الماضي المركز الرابع وحصل اسم نوح على المركز الثاني وجورج في المركز الثالث.



وقال الموقع إنه في الأسماء التي تم الكشف عنها حتى الآن فقد عادت موضة الثمانينات والأسماء الكلاسيكية مثل إيما وديفيد والتي عادت من جديد.



وعادة ما يكون الاسم هو الهدية الأولى والدائمة التي يمكن أن يعطيها الوالدان لأطفالهم، وأثناء شرائك هدية، تبذل قصارى جهدك لتقديم شيء فريد ولا يُنسى، ونفس الشيء في أن يختار الآباء اسمًا جيدًا، وتأتي دراسات عالمية حديثة لتؤكد تعاليم الدين الاسلامي والرسول عليه الصلاة والسلام حين أمر أصحابه بحسن تسمية أولادهم ونهاهم عن اختيار الأسماء القبيحة.



وحتى العرب كانت لهم مقولة تعني أن لكل مسمى من اسمه نصيب، وقال الشعراء: "وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه"، وحتى أن البعض يحكمون على الشخص من خلال اسمه فيقولون اسم على مسمى، وقال ابن القيم: "الأسماء قوالب للمعاني وفي الغالب يكون بين الاسم والمسمى تناسب وارتباط".



وأضاف الموقع أن الأسماء التي كانت شهيرة في الثمانينات تعود من جديد، كما كشف خبراء الأبوة والأمومة مثل ديفيد وهانا وإيما، وارتفع اسم ديفيد 15 مكانًا ليحتل المرتبة الـ 60، في حين قفزت هانا 11 مكانًا لتصل إلى المرتبة الـ 22.



الأسماء الأخرى التي ارتفعت درجات في القائمة وكانت من الأسماء الكلاسيكية هي مايكل وبيني في المركزين الـ96 و97 على التوالي.



ولكن الموقع أكد وعلى الرغم من الاتجاه المتنامي للأسماء الكلاسيكية وفترة الثمانينات، إلا أن تلك الأسماء لم تستطع بما يكفي لكسر العشرين اسم الأوائل، والتي يصدرها اسم أوليفيا في قائمة البنات ومحمد مرة أخرى في الصدارة في قائمة الأولاد.



وأوضح الموقع البريطاني: "بفضل الهوس الذي أصاب البريطانيين بعد ولادة ابن الامير هاري وزوجته ميجان ميركل الشهر الماضي أصبح اسم آرتشي الآن هو الاسم الثامن عشر الأكثر شعبية في قائمة الأولاد.



ومن جهتها قالت لورنا مارش، كبيرة المتخصصين في موقع BabyCentre، إن الآباء قد يعودون إلى الثمانينيات في محاولة للتشبث بالألفة والاستقرار في ظل المناخ السياسي الغامض الذي تشهده المملكة المتحدة الآن.



وأضافت "إننا نشهد ارتفاعًا حقيقيًا في الأسماء القوية والمستقرة خاصةً تلك التي انتشرت ثمانينات القرن الماضي، ومهما كانت أفكار أي شخص حول سياسة ذلك العقد، فقد كانت أكثر استقرارًا على الأقل"

وتابعت مارش "ربما هذا هو السبب في أن والدي أطفال لديهما أسماء مثل مايكل وماكسين يعوضان عن الاضطرابات الحالية بخيارات الثمانينات الصلبة".



وقال خبراء الأطفال أيضًا إن اسم جريتا أصبح أكثر شعبية، ربما استجابةً لجهود الناشطة في مجال التغير المناخي جريتا ثونبيرج.



وعلى قائمة الفتيات، لا تزال أوليفيا أكثر الأسماء شعبية، تليها صوفيا، التي لم يتغير مكانها أيضًا منذ عام 2018، وتسللت ليلي إلى المركز الثالث، حيث استحوذت على مكان إميليا في قائمة العام الماضي بينما صعد اسم فريا 15 مركزًا لتصبح في المرتبة الثامنة، كما صعدت إيزابيلا للوصول إلى المركز التاسع.



ومعظم العشرة الأوائل في قائمة العام الماضي لا يزالون غير متأثرين بالتغييرات الجديدة العام الجاري في صيحة الأسماء بينما قفز جاكسون 13 مكانًا ليصل إلى المركز الـ 11.



أفضل 20 اسم للفتيات في 2019

وجاءت اسماء البنات الأكثر شعبية في قائمة العام الجاري على النحو التالي: أوليفيا يليها صوفيا وليلي وآفا ومايا وإيسلا وأميليا وفريا وايزابيلا وايملي وأريا وإفي وجريس وإيزابيل وإيلا وآيفي وصوفي وويلو وتشارلوت وإليزي



وأفضل 20 اسم للأولاد في 2019

وجاءت أسماء الاولاد الأكثر شعبية في قائمة العام الجاري على النحو التالي: محمد يليه نوح وجورج وأوليفر وتشارلي وهاري وليو وآرثر وجاك وفريدي وجاكسون وإيثان وجاكوب وثيو وأوسكار وألفي وهنري وآرتشي وجوشوا وتوماس.