"الشاهد": "السبسي" يتلقى العلاج ويجب عدم الانسياق وراء الشائعات

أكد رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أنه أجرى زيارة إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، اليوم الخميس، في المستشفى العسكري، حيث يتلقى حاليًا العلاج بعد إصابته بوعكة صحية.



وطمأن "الشاهد" كل التونسيين بأن رئيس الجمهورية بصدد تلقي كل العناية اللازمة التي يحتاجها من جانب أكفأ الأطباء، متمنيًا الشفاء العاجل للرئيس واستعادة عافيته في أسرع وقت.



ودعا "الشاهد" الجميع إلى عدم الانسياق وراء الأخبار المزيفة التي من شأنها بث البلبلة بين التونسيين، قائلًا إن عقيدتنا راسخة ولا مكان للمجموعات الإرهابية في تونس، وحربنا معهم حرب وجود، ولن يهدأ لنا بال حتى نقضي على آخر إرهابي، وعمليات اليوم تدل على يأسهم.