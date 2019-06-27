إحالة المتهم بتقليد العلامات التجارية للجنايات

أمرت نيابة السلام إحالة مالك مطبعة لمحكمة الجنايات؛ لقيامه بتقليد مطبوعات وملصقات لعلامات تجارية بدون تصريح.



وكشفت تحقيقات النيابة في القضية المقيدة رقم "5943" لسنة 2019 بأن المتهم هو "عبدالله م" صاحب مطبعة، واعترف بتقليد المضبوطات والملصقات لعلامات تجارية.



وتمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط "عبدالله م" 46 سنة صاحب مطبعة بدائرة قسم شرطة السلام، لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بالمطبعة ملكه بدون تصريح من مصلحة التسجيل التجاري والجهات المعنية، وعثر بداخل المطبعة على 700 مطبوعات أغلفة كتب متنوعة -50 مطبوعات أغلفة لمستحضرات تجميل.

وبمواجهته اعترف بتقليد المضبوطات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

