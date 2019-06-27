"قومي المرأة" ينظم عرضًا مسرحيًا بحي الأسمرات عن زواج القاصرات

نظم المجلس القومى للمرأة، عرضا مسرحيا قصيرا بعنوان "قبل الآوان" لفرقة "إبداعات" المسرحية بحي الأسمرات، والذي تناول إحدى القضايا الاجتماعية الخطيرة وهي "زواج القاصرات".



ويأتي تنظيم المجلس لهذه المسرحية لما تحمله من مغزى سلوكي كبير، إذ تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي بالمشاكل العديدة السلبية الناجمة عن زواج القاصرات، وتم تقديم ذلك في صورة عرض مسرحى بأسلوب مبسط ومقنع للجمهور، هذا ويتناول العرض المسرحي مشاهد حياتية مما يجعل فهم الرسالة قريبة إلى المشاهد.



وقد لاقى العرض المسرحي إقبالا من أهالي حي الأسمرات وأبدوا إعجابهم الشديد بالعرض ورغبتهم في رؤيته مرة ثانية.



يذكر أن المسرحية من إخراج وتأليف طارق عبدالعزيز، وساعد في الكتابة مني حمدي، الدكتور طلعت عبدالعزيز.