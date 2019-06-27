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اقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني خلال التعاملات المسائية اليوم

الخميس 27/يونيو/2019 - 04:42 م
جريدة الدستور
أسماء إبراهيم – هويدا سعيد
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استقر سعر الجنيه الإسترليني خلال التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، حيث سجل في البنك المركزي نحو 21.15 جنيه للبيع، و21.32 جنيه للشراء.

وطبقًا لآخر تحديث، سجّل الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 21.09 جنيه للبيع، و21.31 جنيه للشراء، وسجل في البنك التجاري الدولي نحو 21.08 جنيه للبيع و21.30 جنيه للبيع.

وجاء سعره في البنك العربي الإفريقي بنحو 21.04 جنيه للبيع و21.32 جنيه للشراء، وفي بنك مصر سجل 21.06 جنيه للبيع، و21.31 للشراء، وفي بنك الإسكندرية 21.03 جنيه للبيع و21.31 جنيه للشراء.

وشهد الجنيه الإسترليني، خلال التعاملات السابقة، تراجعًا طفيفًا أمام الدولار بنحو 1.2534 مقابل الإغلاق اليومي السابق الذي سجل 1.2588.

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