جهاز العبور يشن حملة بالحي الأول في المدينة

دشن المهندس أحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدنية العبور، حملة صباح اليوم، لإزالة إشغالات ومخالفات الحي الأول والشباب بالمدنية.



وقال رئيس جهاز تنمية مدنية العبور، في تصريحات لـ"الدستور" إنه أشرف خلال جولته اليوم على تنفيذ قرارات السحب والغلق وإعادة الشيئ لأصله والمحافظة على رصيف أمن للمشاة والقضاء على الأسواق العشوائية التي استولت على الرصيف وشملت الحملة الحي الأول والمنطقة الصناعية.