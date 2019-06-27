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عالم

اليمن يدين التفجيرات الإرهابية في تونس

الخميس 27/يونيو/2019 - 04:19 م
جريدة الدستور
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أدانت وزارة خارجية اليمن، اليوم الخميس، الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا سيارة للشرطة بالقرب من السفارة الفرنسية، ووحدة مكافحة الإرهاب بالعاصمة التونسية، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة آخرين.

وأكدت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"- أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية، مجددة موقف اليمن الرافض للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره.

ودعت الخارجية اليمنية، المجتمع الدولي، إلى الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف الأبرياء وتقلق السكنية العامة، وجددت تأكيد وقوف اليمن إلى جانب تونس، وفي كل ما تتخذه من إجراءات من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها، وأعربت عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب تونس الشقيق وأسرة الضحية، متمنية للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.

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