حبس متهم بالاستيلاء على بطاقات دفع عملاء البنوك

قررت نيابة الشئون المالية والتجارية، حبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لبعض عملاء البنوك الأجنبية، واستغلالها في إتمام عمليات شراء منتجات من مواقع التسوق الإلكتروني بالخارج، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات.



وكشفت التحقيقات عن دخول المتهم على موقع إحدى شركات الخدمات الجوية المحلية طالبًا فتح حساب للاشتراك بإحدى خدمات التسوق والشحن، والتي تتيح لعميل الشركة شراء منتجات عبر مواقع التسوق الإلكتروني خارج البلاد من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وخصم قيمتها من حساب بطاقة الدفع الإلكترونى، على أن يتم شحنها من خلال الشركة، وإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي وتسليمها للعميل بمقر إقامته، وتلقي الشركة اعتراضات من بنوك أجنبية لاستخدام بطاقاتهم الائتمانية الصادرة لعملائهم فى سداد قيمة رسوم الشحن والجمارك المقررة على منتجات تم شراؤها عبر مواقع التسوق الإلكترونى بالخارج وتسليمها للمذكور، رافضين سداد تلك القيمة البالغة 73 ألف جنيه لإتمامها بموجب الاحتيال والاستيلاء على بيانات عملائهم مما عرض الشركة لأضرار وخسائر مادية.