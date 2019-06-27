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حوادث

ضبط 30 ألف "شمروخ" في شبرا الخيمة

الخميس 27/يونيو/2019 - 04:13 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدي
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شنت الإدارة العامة لمباحث التموين حملات مكبرة، إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائي.

أسفرت جهود تلك الحملات- خلال 24 ساعة- بإشراف اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، عن ضبط مالك مكتبة غير مرخصة لتجارة الخردوات بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية؛ لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من الألعاب النارية، قدرها 30 ألف وحدة ألعاب نارية "شماريخ- محدثات صوت"، مختلفة الأنواع والأحجام مجهولة المصدر، ومهربة من سداد الرسوم الجمركية، ومحظور تداولها بالأسواق، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم تحرير المحضر اللازم، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

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