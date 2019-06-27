ضبط طن "لبن" فاسد في بنى سويف

شنت الإدارة العامة لمباحث التموين حملات مكبرة، إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائي.



أسفرت جهود تلك الحملات- خلال 24 ساعة- بإشراف اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، عن ضبط مركبة نقل بدون لوحات معدنية فر قائدها هاربًا بدائرة قسم شرطة بنى سويف؛ لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها طن لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي لوجود تغير ظاهر في خواصه الطبيعية، وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بمديرية الشئون الصحية ببنى سويف، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.