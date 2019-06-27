تجديد حبس متهمين بقتل شاب في النهضة

قرر قاضي المعارضات بالسلام، تجديد حبس المتهمين بقتل شاب باستخدام أسلحة بيضاء في النهضة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



وكانت نيابة السلام، قد اصطحبت المتهمين إلى موقع الحادث في النهضة؛ لتمثيل الجريمة.



وكانت قوات الأمن، تمكنت من القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته للنيابة العامة، التي باشرت التحقيق وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتحديد هوية المتهمين.



وكشف مصدر أمنى، أن المجني "م.م"، وأن عاطلين هجما عليه في الطريق العام، وسددا له عدة طعنات وفرا هاربين



ترجع الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي، يفيد بتسديد عاطلين، عدة طعنات لشاب عشريني، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ.