أمريكية تتحول إلى "وليمة" لأسماك القرش

تحولت شابة أمريكية من ولاية كاليفورنيا كانت في رحلة سياحية مع أسرتها إلى جزر الباهاما، إلى "وليمة" لأسماك القرش.



وقال نائب مفوض شرطة الباهاما الملكية، بول رول، إن الأمريكية جوردان ليندسي، 21 عامًا، تعرضت لهجوم شنته 3 أسماك قرش من فصيلة "القرش النمر" أثناء الغوص في المنطقة.



وأوضح بول رول، أن هجوم أسماك القرش وقع أمس الأربعاء، بالقرب من جزيرة روز، التي تقع شمال شرق ناسو، بالقرب من نيو بروفيدنس التابعة لجزر الباهاما، وفقًا لما ذكره موقع فوكس نيوز الإخباري.



ونقلت قناة "كاي إيه بي سي" التلفزيونية عن والديها وأصدقاء للعائلة شهدوا الواقعة المؤلمة، أنهم صرخوا على ابنتهم لتحذيرها من أسماك القرش، لكنها على ما يبدو لم تسمعهم في الوقت المناسب.



وقال المسؤولون في الدولة الكاريبية، إن أسمك القرش هاجمت ذراعي الشابة الأمريكية وقدميها وأجزاءً من جسمها، وأنها فقدت ذراعها اليمنى من جراء الهجوم.



ورغم الهجوم الدامي فإن الشابة لم تلق مصرعها على الفور، غير أنه أعلن وفاتها بعد نقلها إلى المستشفى.



وأصدرت وزارة السياحة والطيران في جزر الباهاما بيانًا أعربت فيه عن تعازيها وتعاطفها "العميق" مع العائلة.