الكلية الإكليريكية تطلق دورة خاصة لدراسة "القداس الإلهي"

تطلق الكنيسة القبطية الأرثوذكسية دورة جديدة بالتعاون مع "الليتورجيات" بالكلية الإكليريكية عن دراسة "القداس الإلهي" وذلك ابتداء من الشهر المقبل وتستمر على مدار شهر كامل بمقر الكلية الإكليريكية تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان.



وتناقش الدورة عدة قضايا كنسية هامة، من بينها: مدخل حول تاريخ ومصادر القداس الباسيلي ومدخل لشرح القداس ومدخل حول تاريخ العبادة والنظم الليتورجية وكتبها بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية والقداس الإلهي والتاريخ ومدخل حول طقوس الكنيسة والقداس في كتابات آباء الكنيسة.



ويحاضر بالدورة عدد من القيادات الكنسية، من بينهم الأنبا مكاري أسقف كنائس شبرا الجنوبية والراهب سيداروس المحرقي، والقس باسيليوس صبحي والدكتور رشيدي واصف رئيس قسم البعادة بالكلية الإكلريكية.