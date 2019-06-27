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عالم

شاهد.. جلسة طارئة بالبرلمان التونسي

الخميس 27/يونيو/2019 - 03:57 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
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تداول رواد موقع التدوين العالمي "تويتر"، صورة من جلسة البرلمان التونسي الطارئة التي تعقد الآن؛ لبحث الأمر بعد الحالة الصحية الحرجة للرئيس الباجي قائد السبسي.

ويضم الاجتماع رئيس مجلس نواب الشعب، ونائبيه عبدالفتاح مورو وفوزية بن فضة ورؤساء الكتل وأعضاء مكتب المجلس.

وكانت مصادر تونسية، أكدت أن رئيس البرلمان دعا إلى اجتماع طارئ، عقب إعلان نقل الرئيس التونسي إلى المستشفى العسكري، لتعرضه لوعكة صحية حادة، وسط انتشار أنباء عن تدهور حالته الصحية.

وأكد عدد من الساسة في تونس، أن "السبسي" لا يمكن أن يستكمل مهام عمله في ظل حالته الصحية الحرجة وعلى البرلمان اختيار شخص آخر ليدير شئون البلاد حتى موعد الانتخابات المقرر لها 10 نوفمبر المقبل.

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