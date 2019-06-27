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مصر

"الصحة" تحدد أنواع التسمم الغذائي

الخميس 27/يونيو/2019 - 03:51 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى
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أعلن القطاع الوقائي بوزارة الصحة والسكان ثلاثة أنواع من التسمم الغذائي، موضحًا أنه يتم التعامل مع المرضى وفقًا لنوع التسمم.

وأوضح القطاع أن النوع الأول: التسمم بالميكروبات أو بسمومها، وهو التسمم بالعدوى الميكروبية أو السموم الناتجة عنها، أما النوع الثاني فهو التسمم الكيميائي، ويندرج تحته عدد من الأنواع، تشمل التسمم بالمعادن الثقيلة، ويحدث نتيجة تخزين الأغذية الحمضية، كعصائر الفاكهة في عبوات مطلية بالكادميوم أو الزنك أو الرصاص، أو الأوانى رديئة الجودة، والتسمم بالمبيدات الحشرية، ويحدث نتيجة تناول خضروات أو فواكه بعد رشها بتركيزات كبيرة وعدم غسلها جيدًا، ويحدث أيضًا عن طريق المبيدات الحشرية المنزلية نتيجة سوء الاستخدام، والتسمم بالمواد الكيميائية والمنظفات الصناعية التي تستخدم في غسيل خطوط الإنتاج، ويحدث نتيجة للاستخدام الخاطئ سواء عن طريق استخدام تركيزات عالية من هذه المواد أو عدم غسلها جيدًا بعد استخدامها مما ينتج عنه انتقال هذه المواد الكيميائية للغذاء.

وأضافت أن التسمم الكميائي يشمل أيضًا التسمم بمضافات الأغذية من مكسبات الطعم والرائحة والمواد الحافظة التي تضاف للأغذية بغرض تحسين الطعم والرائحة وزيادة فترة صلاحيتها، مع العلم بأن استعمال هذه المواد حسب النسب المقررة لا يسبب ضررًا للصحة، أما إذا استخدمت بكميات كبيرة فقد تؤدي إلى حدوث التسمم، والتسمم بواسطة مواد التنظيف والتعقيم الموجودة فى المنزل والمخزنة بطريقة خاطئة مع الأغذية أو نتيجة بقايا هذه المواد على الأوانى ومعدات الطبخ بسبب عدم غسلها جيدا بالماء لإزالة بقاياها.

وتابعت: التسمم بالسموم الطبيعية في الغذاء هو النوع الثالث والأخير في قائمة السموم، ويحدث بسبب تناول السموم الطبيعية الموجودة في بعض الأحياء البحرية والنباتات، كتناول أسماك أو قشريات سامة، والتي قد يكون لها تأثير على الجهاز العصبي للإنسان، أما السموم النباتية فيحدث التسمم بها نتيجة تناول أنسجة نباتية تحتوى على السموم كبعض الأنواع السامة من الفطر.

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