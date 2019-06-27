للعام الثالث.. المخرج عادل حسان مديرًا لمسرح الشباب

أصدر المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، أمس الأربعاء، قرارًا بتجديد الثقة للمخرج عادل حسان، مديرًا لفرقة مسرح الشباب لمدة عام آخر.



وقال "حسان": انتهى عامي الثاني في إدارة فرقة مسرح الشباب، حاولت خلال هذه الفترة العمل بكامل طاقتي، حتى يصبح مسرح الشباب في صدارة المشهد المسرحي المصري، أتمنى أن أكون فعلت ذلك، وإن حدث فهذا بفضل جهد الزملاء من الفنانين والإداريين والفنيين وشباب الفرقة وورشة ابدأ حلمك، وإن لم يحدث فهو تقصيري وحدي وأتمنى أن أتجاوز ذلك مستقبلا".



وتابع: اليوم أبدأ عامي الثالث في إدارة مسرح الشباب، والحمد لله، وكل الشكر للزميل الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، وللمبدع خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، على تجديدهم الثقة في شخصي للاستمرار مديرًا لمسرح الشباب لعام جديد، ربما أتمكن من تجاوز أخطاء العامين السابقين خلاله بفضل دعم ومساندة الجميع، وكل الشكر لوزيرة الثقافة، لثقتها ودعمها ومساندتها للشباب في مسرحهم.



وأشار مدير فرقة مسرح الشباب، إلى أن سعادته الأكبر أن العام الجديد يأتي مع النجاح الكبير لتجربة "بيت الأشباح"، العرض المسرحي الذى يحظى بإقبال جماهيري كبير على المسرح العائم بالمنيل، تأليف وإخراج محمود جمال حديني، وبطولة نجوم وشباب الدفعة الأولي لمشروع "ابدأ حلمك"، لافتا إلى أنه خلال أيام نسعد جميعا بتخرج الدفعة الثانية للورشة، بجانب خطة عروض هامة يقدمها مسرح الشباب علي مسرحي أوبرا ملك والعائم الصغير.