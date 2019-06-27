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مصر

أمين "البحوث الإسلامية" يبحث مع وفد من "بروناي" التبادل العلمي

الخميس 27/يونيو/2019 - 03:41 م
جريدة الدستور
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بحث الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير محمد عياد مع وفد من سلطنة بروناي أوجه التعاون المشترك بين الأزهر الشريف ودولة بروناي فيما يتعلق بالطلاب الوافدين من بروناي، والتبادل العلمي، وتحقيق البرامج التعليمية والمعرفية، والاستعانة بخبراء وعلماء الأزهر في نشر وسطية وتسامح الدين الإسلامي.

وأعرب الأمين العام – في بيان اليوم الخميس – عن سعادته بالتعاون المشترك، مؤكدا للوفد الذي ضم عارفين أبو بكر الملحق الثقافي لسفارة بروناي بالقاهرة، ومبارك سيد المسؤول الثقافي والتعليمي بالسفارة، أن هذا التعاون ينبثق من دور الأزهر العالمي، ورسالته في التوعية ونشر التسامح والسلام بين الشعوب وذلك على مرّ تاريخه.

وقدم الأمين العام صورة إجمالية عن الدور الذي يقوم به مجمع البحوث الإسلامية سواء ما يتعلق منه بالإصدارات العلمية، أو الاتصال المباشر مع الناس على المستوى المحلي، أم من خلال دوره العالمي الذي يؤديه مبعوثو الأزهر إلى دول العالم المختلفة، خاصة في هذا التوقيت المليء بالتحديات الفكرية التي تحتاج إلى مواجهة حاسمة لتيارات العنف والتطرف، والجهود التي يبذلها في إعداد الطلاب الوافدين ليكونوا سفراء في بلادهم.

من جانبه أبدى الوفد إعجابه بالدور المهم الذي يقوم به الأزهر الشريف، مؤكدا أن العالم في حاجة إلى علماء الأزهر ورجاله الأجلاء لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ولبيان حقيقة الدين الإسلامي وما يدعو إليه من قيم التعاون والرحمة والإنسانية.

وأبدى الوفد استعداده للتعاون المشترك مع المجمع في نشر رسالة الأزهر وترجمة السلسلة العلمية للمجمع إلى بعض اللغات حتى يتم الاستفادة منها وبما تحويه من معالجات مهمة لكثير من القضايا المعاصرة.

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