عناوين وأرقام مكاتب العمل على مستوى محافظة السويس

تنتشر مكاتب العمل على مستوى محافظة السويس في أماكن عدة للتسهيل على العاملين التوجه لها في نطاق عملهم لإنهاء الأوراق الخاصة بهم، وتنشر "الدستور" عناوين تلك المكاتب وأماكن تواجدها كالتالي:



1 ــ حي الأربعين، ويقع في مساكن الشهداء مجمع المصالح الحكومية حي الأربعين، وللتواصل الاتصال على رقم 3221886



2 ــ حي الجناين، ويقع في (7) عمارة منطقة قرية عامر بالجناين، وللتواصل الاتصال على رقم 3461395

3 ــ حي السويس، ويقع في السويس الغريب ش هدى شعراوي عمارة 3، وللتواصل الاتصال على رقم 3193952



4 ــ حي عتاقة، ويقع في التوفيقية عمارة 1 شقه 13 الدور الرابع، وللتواصل الاتصال على رقم 3510400



5 ــ حي فيصل، ويقع في مجمع المصالح الحكومية حي فيصل، وللتواصل الاتصال على رقم 3663493



6 ــ حي السويس، ويقع في السويس الغريب ش هدى شعراوي عمارة 3، وللتواصل الاتصال على رقم 3194080



7 ــ حي عتاقة، ويقع في مدينة النور عمارة 565 الدور الأرضي 4،3، وللتواصل الاتصال على رقم 9202613



8 ــ حي فيصل، ويقع في ديوان عام المديرية مدينة 24 أكتوبر مجمع المصالح الحكومية، وللتواصل الاتصال على رقم 3345129



9 ــ حي السويس، ويقع في السويس الغريب ش هدى شعراوي عمارة 3، وللتواصل الاتصال على رقم 3196075



10 ــ حي الأربعين والجناين، ويقع في السويس الغريب ش هدى شعراوي عمارة 3، وللتواصل الاتصال على رقم 3196075



11 ــ حي عتاقة، ويقع في التوفيقية عمارة 1 شقة 13 الدور الرابع، وللتواصل الاتصال على رقم 3510400



12 ــ حي فيصل، ويقع في حى فيصل مجمع المصالح الحكومية، وللتواصل الاتصال على رقم 3663493



13 ــ إدارة تراخيص الأجانب، ويقع في ديوان عام المديرية مدينة24 أكتوبر مجمع المصالح الحكومية، وللتواصل الاتصال على رقم 3331137