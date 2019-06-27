الأوبرا تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر احتفالية فنية بمناسبة بذكرى ثورة 30 يونيو، ويحييها أوركسترا الموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجي، ومشاركة كورال أطفال الأوبرا وذلك فى الثامنة مساء الأحد 30 يونيو الجارى على المسرح الكبير.



وتتضمن مجموعة من المؤلفات الوطنية التى تدعم روح الإنتماء وتدعوا إلى البناء والعمل وتبث الحماسة فى النفوس منها: "يا مصر قومى وانهضى، دايما مصر، فرحة مصر، يا مصر قومى وشدى الحيل، يا اللى عاش حبك يعلم، تعيشى يا مصر، ادعوا لمصر، طوبة فوق طوبة، كل بلاد الدنيا جميلة، قصيدة مصر، بلدى اه يا بلدى، ثوار، تسلم ايدينك، الجيل الصاعد وأغلى اسم فى الوجود".



تأتي تلك الأغاني بأداء إبراهيم راشد، مي الجبيلي، أحمد عصام، نهاد فتحي، عصام محمود، سمية وجدي، حنان عصام، حسام حسني، أميرة أحمد، وليد حيدر، غادة آدم، ياسر سليمان، رحاب مطاوع ومحمد حسن.