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مصر

إجراءات استخراج البطاقة الصحية للأرامل

الخميس 27/يونيو/2019 - 03:39 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى
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حددت الهيئة العامة للتأمين الصحى إجراءات استخراج البطاقة الصحية للأرامل، لافته إلى أنه يتم سحب نموذج باسم "ت. ص 101 ب" أرامل.

وأضافت الهيئة أن المستندات المطلوبة تشمل استمارة أصل وعدد 2 صورة فوتوغرافية، لافتة إلى أن النموذج الأرملة يملئ بمعرفة جهة ربط المعاش، وتعتمد بختم شعار الجمهورية.

وتابعت أنه يتم التوجه للفرع التابع لها لاستخراج البطاقة الصحية، لافته إلى أن قيمة الاشتراك تبلغ 2% من الأرملة شهريًا فقط دون رسوم أو مساهمات.

يذكر أن التأمين الصحي الإجتماعي يعد نظام رئيسي لتقديم خدمات الرعاية الصحية إلى عام 1964 حيث سبق هذا التاريخ صدور العديد من التشريعات كانت موجهة بصفة أساسية للقوى العاملة من العمال والموظفين وبيئة العمل وتعني بإصابات العمل وتعويضاتها، وبعض النماذج للرعاية المرضية.

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