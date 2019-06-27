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عالم

أسوشيتيد برس: تريزيجيه أفضل لاعب في البطولة الإفريقية

الخميس 27/يونيو/2019 - 03:37 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
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سلطت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، الضوء على مباراة مصر والكونغو التي أقيمت أمس الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأولى من بطولة الأمم الإفريقية مصر 2019.

وقالت الوكالة، إن مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، قاد الفراعنة للفوز الثاني، خلال بطولة الأمم الإفريقية، ما أهلها إلى دور الـ16.

وأضافت، أن "صلاح" سجل هدفًا أكثر من رائع ونموذجي بعد تمريرة سحرية من محمود تريزيجيه؛ ليحرز الهدف الثاني للفراعنة ويعزز صدارتهم للمجموعة.

وأوضحت الوكالة، أن "تريزيجيه" يعد حتى الآن أفضل لاعب في البطولة، فهو صاحب هدف الافتتاح، كما أن تمريرته السحرية مكنت "صلاح" من إحراز الهدف النموذجي.

وأشارت الوكالة، إلى أن مدافعي الكونغو حاولوا عبثًا إيقاف "صلاح"، إلا أنه خدعهم وسدد الكرة في اتجاه مخالف لهم لتسكن الشباك في الحال.

وأوضحت، أن "صلاح" احتفل بالهدف مع أكثر من 75 ألف مشجع في استاد القاهرة، وبدأوا يهتفون "مو مو مو" وكأنهم أوركسترا موسيقية ضخمة.

وأشارت، إلى أن مصر لن تتنازل في أي مباراة، حتى تحقق حلم اللقب، بعد غياب، حيث كانت آخر مرة حصلت فيها مصر على اللقب عام 2010، والبطولة الماضية وصلت للنهائي أمام الكاميرون وفشلت في تحقيق اللقب.

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